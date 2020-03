Cidades Secretaria de Saúde de Rio Verde capacita profissionais para atendimento em casos de coronavírus O Hospital Santa Terezinha está entre as 20 unidades básicas do Estado aptas a receber pacientes com suspeita do coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde realiza nesta segunda-feira (2) a capacitação de técnicos e profissionais ligados à área da saúde para que possam receber os pacientes com sintomas do novo coronavírus. A capacitação é feita em uma unidade básica de saúde do município. Na região ainda não foi registrado nenhum caso suspeito do novo vírus. A pasta ressal...