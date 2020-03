Cidades Secretaria de Saúde de Jataí registra primeiro caso suspeito de coronavírus Segundo a pasta o Ministério da Saúde já foi informado e os protocolos necessários realizados

A Secretaria de Saúde de Jataí registrou o primeiro caso suspeito de coronavírus no município. Segundo a pasta o Ministério da Saúde já foi informado e os protocolos necessários realizados. (Com informações da TV Anhanguera). No Estado, três casos suspeitos de coronavírus estão em monitoramento, são dois moradores de Goiânia, sendo eles um homem e uma mulher, além de um do interior que não teve o ...