Cidades Secretaria de saúde de Goiânia realiza agendamentos de consultas para pessoas com comorbidades Intenção é agilizar relatórios para moradores da capital que precisam se vacinar contra Covid-19 e ainda não conseguiu laudo médico necessário

Goiânia tenta agilizar consultas de pessoas com comorbidades prévias para obtenção de laudos para que elas tenham acesso às vacinas contra a Covid-19. Nesta terça-feira (25) a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia informou que os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) da capital têm duas formas de agendar consultas para obtenção do relatório que é obrigatório p...