A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia emitiu, nesta quinta-feira (30), uma nota técnica em que recomenda a não flexibilização das atividades não essenciais na capital. De acordo com o documento, assinado pela secretária Fátima Mrué, apenas as atividades já previstas no decreto estadual nº 9.653 devem seguir com suas atividades de forma menos rígida. Ainda assim, diz a pasta, o funcionamento destas deverá ocorrer mediante os princípios de distanciamento social e com cuidados de proteção individual e de higiene.

Para a SMS, o cenário atual exige “imperiosa cautela” nas medidas de flexibilização, pois a aplicação delas pode causar piora no cenário epidemiológico, com aumento súbito dos casos. Assim, a capacidade assistencial poderia sofrer colapso. “No momento atual, não há evidências científicas e epidemiológicas que respaldem maior flexibilização das medidas restritivas implementadas no município de Goiânia”, diz a conclusão presente na nota.

Em sua justificativa, a SMS aponta o aumento progressivo de casos confirmados no município desde o primeiro registro, ocorrido em 12 de março. No dia 25 daquele mês, continua a pasta no texto, houve a confirmação do primeiro caso de transmissão comunitária. No documento, a secretária aponta que 125 bairros já foram alcançados pelo contágio. O número, contudo, já é maior, segundo boletim divulgado pelo município nesta tarde, com 141 setores afetados.

A pasta diz que possui, até o momento, uma ocupação de 30,8% dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) específicos para pacientes com Covid-19, o que demonstra que o afrouxamento indiscriminado poderá aumentar o número de casos e a ocupação dos leitos, por consequência.

Atualmente, segue a SMS, o município possui 52 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) do Sistema Único de Saúde (SUS) em condições de funcionamento para o tratamento da Covid-19. Há “perspectivas de abertura de novos leitos para o próximo mês de maio, porém a abertura de será de forma escalonada e ainda carece de equipamento para o pleno funcionamento”, conforme diz o documento.

Resposta negativa

Nesta semana, o Comitê de Crise da Prefeitura de Goiânia negou o pedido de flexibilização do decreto de isolamento social feito por 45 segmentos econômicos. nesta quarta-feira (29), a comissão acatou um pedido da secretária Fátima Mrué para manter a quarentena. Como o POPULAR mostrou na edição desta quinta-feira, a decisão surpreendeu e desagradou empresários.