O titular da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), Ismael Alexandrino, está convocando empresas interessadas em vender 300 mil testes rápidos para o novo coronavírus para que disponibilizem entre 20 e 50 kits do produto ao Laboratório Estadual de Saúde Pública de Goiás (Lacen-GO) para avaliação da confiabilidade do produto. As empresas têm até esta quarta-feira (1º), às 18 horas, para fazer a entrega.

No último sábado, a pasta cancelou a compra do mesmo volume de kits por R$ 38,7 milhões, menos de 24 horas após o anúncio do contrato por dispensa de licitação, alegando que havia um alerta do Ministério da Saúde sobre a eficácia de alguns produtos. Alguns casos poderiam chegar a 30% de erro, alegou a secretaria. O governador Ronaldo Caiado (DEM) também citou problemas da empresa contratada para atender condições exigidas pela Controladoria Geral do Estado (CGE).

A intenção é que a partir da taxa de efetividade constatada pelo Lacen-GO, a secretaria possa escolher qual a melhor oferta do produto para o Estado, considerando outros dois critérios: o menor prazo de entrega do produto e, por fim, o menor preço.

O anúncio foi feito no suplemento do Diário Oficial do Estado (DOE). Os interessados têm até às 18 horas desta terça-feira (31) para apresentar as propostas completas e mais 18 horas para entregar os kits.

No aviso de solicitação, a SES-GO pede que as amostras sejam entregues em embalagem original do fabricante, devidamente lacrada, contendo número do lote e data de validade.