Cidades Secretaria de Saúde de Goiás está com vagas abertas em programas de residências Ao todo, são disponibilizadas 70 vagas em diversas áreas; inscrições podem ser feitas até 15 de outubro

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo dos programas de residência da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), nas modalidade multiprofissional e uniprofissional. Ao todo, são disponibilizadas 70 vagas. As inscrições podem ser feitas até 15 de outubro. As vagas são para as áreas de: Biomedicina (2), Enfermagem (16), Farmácia (5), Fisioterapia (12), ...