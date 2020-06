Cidades Secretaria de Saúde de Anápolis confirma três mortes por Covid-19 no Huana Vítimas eram pacientes vindos de Águas Lindas e Valparaíso; pasta apura também a morte de um paciente de Ceres

A secretaria Municipal de Saúde de Anápolis confirmou no fim da manhã desta terça-feira (10) a morte de mais três pacientes por Covid-19 no Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo (Huana). Eles morreram na última segunda-feira (8). Segundo a Vigilância Epidemiológica do Município, os pacientes eram de outras cidades, sendo dois de Águas Lindas e um de Valpar...