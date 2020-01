Cidades Secretaria de Saúde contesta MS e diz que casos de coronavírus deverão ser encaminhados ao HDT Órgão federal havia repassado informação anterior que Materno Infantil também seria referência no Estado para suspeitas da doença

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) afirmou que a unidade definida como referência para receber os casos suspeitos do novo coronavírus será somente o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT). No entanto, a confirmação contradiz a informação repassada pelo Ministério da Saúde, que inclui também o Hospital Materno Infantil (HMI). No próprio site do órgão federal consta no mapa ...