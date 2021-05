Cidades Secretaria de Saúde confirma 56 idosos e 8 funcionários com Covid-19 em abrigo de Anápolis As causas de duas mortes no local são investigadas. Moradores da unidade receberam a primeira e a segunda dose da vacina contra a doença entre os meses de janeiro e fevereiro

Atualização às 16h25 de 26/05/2021 A Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis confirmou na tarde desta quarta-feira (26) ao POPULAR que 56 idosos e oito funcionários testaram positivo para Covid-19 no Abrigo Professor Nicéphoro Pereira da Silva e que todos estão sendo acompanhados. Duas pessoas moradoras do local morreram e as causas estão sendo investigadas. ...