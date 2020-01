Cidades Secretaria de Meio Ambiente emite alerta para rompimento de barragens em Goiás devido a chuvas Segundo comunicado divulgado pelo Governo Federal, território goiano pode ter chuvas com volumes pluviométricos entre 150 e 300 milímetros; a Semad já identificou a existência de mais de 9 mil barragens com espelho d’água acima de 1 hectare distribuídas em todo o Estado

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) de Goiás emitiu um alerta nesta quarta-feira (22) para todos os proprietários de barragens no Estado para os volumes de chuva acima do normal nos próximos dias. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam para uma expectativa de que o volume de água a cair sobre a região ultrapasse 300 m...