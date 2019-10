Cidades Secretaria de Meio Ambiente anuncia medidas para evitar o desabastecimento de água em Anápolis Até o dia 15 de outubro todas as captações que sejam destinadas a irrigação nas bacias dos rios Caldas e Piancó devem ser suspensas

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) anunciou nesta sexta-feira (4), medidas para minimizar a crise de desabastecimento de água no município de Anápolis. Até o dia 15 de outubro todas as captações que sejam destinadas a irrigação nas bacias dos rios Caldas e Piancó devem ser suspensas. Com isso a água deve ser utilizada apena para o...