Goiás recebeu nesta terça-feira (7) 13.717 testes rápidos para detecção do novo coronavírus(Covid-19). No entanto, os kits não foram distribuídos ainda porque o governo estadual aguarda a liberação do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQ), que avalia o grau de confiabilidade dos resultados. A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) informa que o prazo para confirmação é até esta quinta-feira (9). Apesar disto, existe uma possibilidade de que a resposta saia nesta quarta-feira (8).

A orientação para a SES-GO aguardar foi dada por meio de um ofício do próprio Ministério da Saúde (MS). Nele, é sugerido que a secretaria espere as orientações para a distribuição do material aos municípios. O órgão federal é o responsável pela remessa.

Como o número de kits não é suficiente para toda a rede, devem ser priorizados municípios que concentram o maior número de casos, como Goiânia, Rio Verde e Luziânia. No entanto, até o momento as cidades do interior não receberam nenhum comunicado. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, está sendo avaliada também a possibilidade de atender aos Cais.

Apesar da discussão ainda estar em aberto, a superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, Flúvia Amorim, destaca que os testes rápidos terão uma grande relevância. Se forem liberados, existe a própria orientação do MS, para que a destinação dos exames seja para profissionais de saúde e servidores da segurança pública, que estão afastados por suspeita da Covid-19.

Se isto ocorrer de fato, este será um ganho para os trabalhadores área da saúde, que vêm pedindo os testes para os profissionais que trabalham na linha de frente no combate à Covid-19. A solicitação tomou maior proporção após a morte da técnica em enfermagem, Adelita Ribeiro, de 38 anos, no último sábado (4), na capital.

No entanto, a superintendente destaca que os testes só poderão ser utilizados em pessoas que apresentem os sintomas há sete dias ou mais. Isso porque, o exame verifica a presença de anticorpos, proteção que nosso corpo produz para enfrentar a infecção, neste caso, o coronavírus. Desta forma, o nível de segurança é considerado maior. Ela informa ainda que demais kits devem ser comprados, e seguirão o mesmo processo para controle de qualidade.

Resultados

Enquanto os testes rápidos não começam a ser distribuídos, os exames estão sendo feitos atualmente em Goiás somente por meio do Laboratório de Saúde Pública Dr. Giovanni Cisneiros (Lacen Goiás). Atualmente, o tempo de espera do Lacen é de cinco dias. “Foi feito documento inclusive pelo Lacen, que os resultados dos exames serão liberados em até cinco dias, sendo casos graves e óbitos liberados antes, como prioridade e os demais casos posteriormente”, explica.

Este tempo de cinco dias é contado a partir da data de entrada da amostra no laboratório. “Temos algumas situações, principalmente em casos do interior, em que após a coleta demora um dia ou até dois para chegar até o Lacen”, ressalta. Hoje, Flúvia informa que o Lacen está com cerca de 270 amostras aguardando para serem processadas para o resultado de exame.

A SES-GO já havia cancelado uma remessa que havia adquirido de testes rápidos para detectar a Covid-19, no último dia 29. A compra emergencial tinha valor de R$ 38,7 milhões e correspondia a 300 mil testes rápidos. O contrato havia sido feito com a empresa Mawed Comercial Ltda.

A mudança foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) e ocorreu aproximadamente 24 horas após o anúncio da compra, feita com dispensa de licitação. O titular da pasta, Ismael Alexandrino, afirmou na data que a expectativa era de que uma parte dos kits ficasse em Goiânia e outra fosse distribuída no interior.

Em nota, a SES-GO justificou que, após a publicação oficializando a compra, obteve mais informações sobre os kits de teste rápido e decidiu adquiri-los apenas após uma verificação por parte do Lacen-GO, para comparar os resultados com os testes que atualmente já são realizados. Alguns testes, segundo o Ministério da Saúde apontaram erro de até 30%. O representante da Mawed não quis se pronunciar a respeito.

Metodologia

O teste rápido é feito geralmente a partir da coleta de sangue. A amostra é analisada em poucos minutos pelo aparelho que faz o teste. Depois de entrar em contato com um reagente, a amostra corporal pode apresentar níveis específicos de anticorpos, que o corpo produz para combater o vírus. Se houver certa quantidade de anticorpos, é sinal de que o paciente teve contato com o vírus e está infectado.

Confiabilidade é ponto fraco

O equipamento usado para os testes rápidos do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil é semelhante ao utilizado atualmente para detectar doenças como a chikungunya. Nele é coletado o material com uma pequena quantidade de sangue. O resultado, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, fica pronto em até 20 minutos. No entanto, a vantagem da agilidade torna necessário outros pontos a serem averiguados, como o nível de confiança.

Alguns testes apresentaram baixos índices de confiabilidade, e por isso, o Estado inclusive voltou atrás na compra de kits no último dia 29. O que acontece, segundo o médico infectologista Boaventura Braz, é que o teste rápido tem maior sensibilidade quanto mais distante estiver do período de incubação do vírus, que ocorre em torno de 5 a 7 dias após a contaminação.



“A confiabilidade depende da qualidade do teste (fabricante) e da expertise do técnico”, aponta. Uma margem considerada segura são aqueles testes que apresentam acima de 90% de segurança, conforme o especialista.

Falso negativo

O cuidado que se deve ter é porque devido ao seu índice de sensibilidade é possível alguns casos darem falso negativo, ou seja, o resultado mostra que a pessoa não está infectada, sendo que na verdade ela tem a doença. Por isso a importância de testar o grau de confiabilidade antes de usar.

A diferença deste teste para o que já vem sendo feito no Lacen é a metodologia usada. “O teste no Lacen (PCR-RT), diferente do rápido que verifica os anticorpos, é para identificar o próprio vírus no material genético.

Se estiver presente isso significa com precisão de 100% que o paciente está infectado pelo vírus”, esclarece. Além disso o teste do Lacen é coletada uma amostra do nariz ou garganta.