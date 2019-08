Cidades Secretaria adia mudança de gestão do Hugo

A Secretaria de Saúde do Estado de Goiás (SES-GO) determinou na última quinta-feira, dia 22, que a transferência de gestão no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) seja adiada para o dia 1º de outubro. Até lá, o contrato com a organização social (OS) Instituto Haver, atual gestora, fica prorrogado. Após analisar todos os aspectos técnicos e materiais que envolvem ...