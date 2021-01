Cidades Secretários de Saúde já esperam nova crise da vacina com falta de doses Há pressão para novas remessas de imunizantes

Os secretários de Saúde estaduais já esperam uma nova crise da vacina com a falta de doses suficientes para imunizar mesmo os profissionais de saúde de suas regiões. De acordo com dirigentes ouvidos pela reportagem, já é consenso, no Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), que as 6 milhões de doses distribuídas nesta segunda (18) pelo Ministério da Saú...