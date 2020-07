Cidades Secretário estadual de Saúde anuncia que cirurgias cardiopediátricas no Hugol começam em agosto Equipe de cirurgia cardíaca do hospital se reuniu com representantes da pediatra do Hospital Materno Infantil (HMI) nesta sexta-feira (25)

O secretário de Saúde do Estado de Goiás, Ismael Alexandrino, afirmou no início da tarde desta sexta-feira (24), que as cirurgias cardiopediátricas do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) começam no próximo mês de agosto. O POPULAR trouxe matéria na edição impressa desta sexta mostrando que um ano após anúncio, procedimentos ainda não haviam saído do papel. O prazo dado até então...