O secretário municipal de Fazenda Nova, Paulo Henrique de Araújo, não soube dizer para a reportagem a quantidade de respiradores em seu município, porque, segundo ele, “nunca tinha ouvido falar” sobre o equipamento. Esse equipamento médico é essencial para tratar pacientes em estado grave com o novo coronavírus. A cidade fica na região Oeste de Goiás e é o 10º município com mais idosos do Estado.

Nos bastidores, gestores comentam que nem todos os gestores municipais estão informados corretamente para o combate da pandemia. Paulo Henrique também disse que houve um decreto municipal para que se evitasse aglomerações, mas ele disse que não tinha certeza se incluía o fechamento de comércios.

Decreto estadual determinou o fechamento de comércios com algumas exceções, como farmácias e supermercados.

“Não teve caso em Fazenda Nova. Procurar, eles (população) procuram (unidade de saúde). Se dá rinite alérgica já fala que é corona e corre para o hospital”, disse. Ele também afirma que sua equipe vai passar (ou já passou) por treinamento em Iporá, mas não sabia precisar o dia que ia acontecer ou se já tinha acontecido.