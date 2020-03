Cidades Secretário diz que cronograma do BRT em Goiânia é atrapalhado por chuvas A Avenida Goiás, no Centro, diz o titular da Seinfra da capital, é um dos pontos mais afetados pelas precipitações

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Dolzonan Mattos, afirma que as chuvas têm sido o principal empecilho para a execução das obras do corredor BRT Norte-Sul. Um dos exemplos citados por ele é a Praça do Cruzeiro. O local tem 50% dos trabalhos concluídos. “Nós estamos tentando finalizar a parte asfáltica dela, mas não conseguimos com este tempo”...