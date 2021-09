Cidades Secretário defende modelo proposto e diz que é justo

O secretário municipal de Finanças de Goiânia, Geraldo Lourenço, defende que a inclusão do Custo Unitário Básico (CUB) na conta do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) aproxima mais o valor venal do imóvel da realidade e que os deflatores envolvendo estrutura e conservação da construção servem justamente para impedir que contribuintes mais pobres ou proprietário...