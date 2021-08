Cidades Secretário de Saúde Ismael Alexandrino se recupera da Covid-19 Titular da pasta cumpriu 14 dias de quarentena e teve sintomas leves

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o secretário de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), Ismael Alexandrino, informou que está recuperado da Covid-19. O titular da pasta foi diagnosticado com a doença no último dia 26. No vídeo, Ismael conta que cumpriu quarentena de 14 dias e está apto a retomar as atividades presenciais. Ele, que é médico, agradeceu os cui...