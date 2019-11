Cidades Secretário de Saúde do Estado afirma que troca em gestão no Hugo não afetará atendimento Pasta afirma que 70% dos profissionais continuarão com nova organização social que assume hospital nesta semana. Promessa é de que serviços não serão alterados

Exames de tomografia computadorizada e de transfusões de sangue não deixarão de ocorrer no período noturno no Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) com a nova gestão, do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), no próximo dia 30 de novembro. A informação é da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), que garantiu que o...