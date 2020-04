Cidades Secretário de Saúde diz que Goiás tem a menor taxa de ocupação hospitalar pública e privada do país De acordo com Ismael Alexandrino, taxa de ocupação da rede pública está em torno dos 67%, enquanto da rede privada em 50%

O Estado de Goiás tem a menor taxa de ocupação hospitalar pública e privada do país. É o que afirmou o secretário de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), Ismael Alexandrino, durante entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (20), no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. Segundo ele, a taixa baixa se explica por conta do sucesso do isolamento social na luta contra...