Cidades Secretário de Saúde diz que Goiás receberá 1ª vacina contra Covid-19 que ficar pronta Ismael Alexandrino afirma que independentemente de qual das quatro vacinas em desenvolvimento no Brasil se viabilize o Ministério da Saúde tem condições de adquirir e distribuir para todo o País.

O titular da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), Ismael Alexandrino, reforçou nesta sexta-feira (25) que, independentemente de qual das quatro vacinas contra a Covid-19 em desenvolvimento no Brasil atualmente ficar pronta primeiro, os goianos terão acesso às doses por meio de distribuição do Ministério da Saúde. “Estamos absolutamente alinhados com o ...