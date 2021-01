Cidades Secretário de Saúde de Pires do Rio é afastado pela Justiça após vacinar esposa Assis Silva Filho diz que furou a fila da vacinação para preservar "o amor da vida" dele

A Justiça concedeu liminar afastando o secretário de Saúde de Pires do Rio, o pastor Assis Silva Filho, por 60 dias. Uma medida cautelar criminal foi proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), por intermédio da 1ª Promotoria de Justiça de Pires do Rio, após ele ter beneficiado a própria esposa com a vacina Coronavac, sendo que ela não se encaixava n...