Cidades Secretário de Saúde de Nova Veneza fura fila e é vacinado contra a Covid-19 Deijar José do Carmo explicou que se vacinou "por causa do irmão" que tem paralisia infantil e mora com ele

O secretário de Saúde de Nova Veneza, Deijar José do Carmo, de 59 anos, furou a fila da vacinação contra a Covid-19 e recebeu na sexta-feira (05) a primeira dose antes dos mil idosos (acima de 60 anos, sendo 264 pessoas com mais de 80 anos) que aguardam pela vacina, e mesmo sem estar no grupo de risco. Na última sexta (5), o governador Ronaldo Caiado (DEM) ...