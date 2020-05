Cidades Secretário de Saúde de Goiás faz teste para coronavírus Secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino realizou teste para a detecção do novo coronavírus. Ele acompanhou o governador Ronaldo Caiado (DEM) em visita para uma vistoria técnica no hospital da cidade de Luziânia que será aberto em caráter emergencial. Um outro assessor de Caiado testou positivo

Secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino realizou teste para a detecção do novo coronavírus. O material foi coletado na casa do gestor, no início da tarde desta segunda-feira. Alexandrino realizou o exame após o chefe do gabinete de imprensa do governador Ronaldo Caiado (DEM), Tony Carlo, testar positivo para Covid-19. O democrata também fez a análise, mas o resultado foi negativ...