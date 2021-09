Cidades Secretário de Saúde acumulará presidência do Ipasgo Grupo de trabalho terá participação do secretário de Segurança Pública, do chefe-geral da Governadoria e do controlador-geral do Estado

O secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino, acumulará a presidência do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, o Ipasgo. O anúncio foi feito há pouco pelo governador Ronaldo Caiado (DEM). Pela manhã, o ex-presidente da autarquia Hélio José Lopes havia pedido exoneração do cargo, em meio a desgastes causados pela decisão de cortar e...