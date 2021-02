Cidades Secretário de Administração de Alto Horizonte morre de Covid-19 Wanderson Pereira de Souza, de 37 anos, testou positivo para a doença no início da semana passada

O secretário de Administração de Alto Horizonte, Wanderson Pereira de Souza, morreu na madrugada desta terça-feira (16), vítima da Covid-19. Ele tinha 37 anos e testou positivo para doença no início da semana passada. Na ocasião, as atividades presenciais no prédio administrativo foram interrompidas, já que o secretário teve contato com diversos trabalhadores. Outros...