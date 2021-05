Cidades Secretário da Educação de SP negocia vacina Pfizer para jovens com comorbidades Crianças e adolescentes com comorbidades estão mais arriscados a desenvolver quadros graves da Covid-19, além de terem que permanecer isolados ao máximo

O secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares, negocia a inclusão de jovens de 16 a 18 anos com comorbidades na vacinação contra a Covid-19, com o imunizante da Pfizer. Ele se reuniu com dirigentes da fabricante no último dia 18 e, nesta quarta-feira (26), encaminhará um ofício para o Ministério da Saúde, pleiteando que esse grupo seja incluído no PNI...