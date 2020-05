Com o objetivo de definir medidas que ampliem a proteção de trabalhadores de hospitais e controlem a disseminação da Covid-19 entre os profissionais e pacientes, a secretaria municipal de Saúde de Goiânia, Fátima Mrué, se reuniu, virtualmente, com diretores da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg) e representantes das unidades associadas na manhã desta segunda-feira (4). Durante a discussão, foi mencionada a possibilidade de testagem de todos os funcionários. A Ahpaceg solicitou a realização de tais exames pela pasta e a questão deve ser avaliada.

Segundo o presidente da entidade, Haikal Helou, os hospitais privados enfrentam dificuldades para realizar os testes em massa nos profissionais atualmente, uma vez que, segundo argumenta, sofrem com perda de receita em decorrência da diminuição dos atendimentos eletivos. Por isso, a realização do procedimento por parte do município foi solicitada.

À secretária, foram apresentadas as medidas adotadas pelas unidades de saúde, nas quais atuam pessoas que também trabalham na rede pública. A Ahpaceg informou que tem realizado a capacitação contínua dos trabalhadores. Fátima Mrué, por sua vez, apontou estratégias como o reforço da higienização dos ambientes hospitalares e de orientações como o uso correto de equipamentos de proteção individual (EPIs).

Entre as medidas aprovadas durante a reunião, estão a intensificação das ações de capacitação, o acompanhamento de profissionais contaminados e o compartilhamento de boas práticas e de informações entre as redes pública e privada de Saúde.