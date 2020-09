Morreu nesta sexta-feira (25) por complicações de Covid-19 a secretária de Saúde do município de Caturaí, a 44 quilômetros de Goiânia. Aparecida Dias dos Santos, de 55 anos, estava internada há 15 dias no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol), na região Noroeste de Goiânia, respirando por aparelhos. Nesta quinta-feira, seu estado de saúde piorou muito. Aparecida estava à frente da pasta desde dezembro de 2017 e era muito querida na comunidade local.

🔘 Acesso o nosso especial 'Coronavírus Sem Mistério' e confira gráficos interativos, lives, entrevistas, podcast e tire as suas dúvidas da doença

Em nota, a Prefeitura de Caturaí informou que Aparecida Dias dos Santos é a terceira vítima fatal do coronavírus (Sars-CoV-2) no município. “Popularmente conhecida como Cida, era uma mulher alegre, esbanjava felicidade por onde passava, sempre com um sorriso estampado no rosto. Mulher de fé, amiga e considerada por muitos como irmã”, informou no comunicado.

A administração local disse ainda que a secretária se “dedicou ao máximo para levar a todos os cidadãos melhor qualidade vida”, tendo se empenhado em várias frentes, como na reforma e ampliação do Hospital Municipal e a criação do Terceiro Turno nas Unidades Básicas de Saúde. Aparecida Dias deixa dois filhos, que vivem no exterior, e netos.