Cidades Secretária de Educação diz que vai diminuir escolas conveniadas A declaração foi dada durante uma entrevista ao vivo na live do POPULAR, na noite desta segunda-feira (5)

A secretária estadual de Educação, Fátima Gavioli, disse que vai diminuir a quantidade de escolas conveniadas e vai manter apenas as que têm um trabalho social importante. A declaração foi dada durante uma entrevista ao vivo na live do POPULAR, na noite desta segunda-feira (5). Segundo Fátima, existe 67 escolas atualmente no Estado, que representam um gasto ...