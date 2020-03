O Sindicato dos Condomínios e Imobiliárias (Secovi) divulgou uma lista com recomendações aos síndicos e gestores de condomínios em Goiás. As orientações ocorrem devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e vai de encontro com as medidas publicadas pelos governo do Estado e município.

No final da manhã desta quarta-feira (18), a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) atualizou o número de casos no Estado para 12, sendo cinco em Goiânia, três em Rio Verde, dois em Anápolis e um em Aparecida de Goiânia. Os casos em análise subiram de 162 para 230 de acordo com a pasta.

Veja:

• Suspensão e ou cancelamento de assembleias condominiais pelo prazo de 30 dias. Caso seja imprescindível a realização de assembleia, que a mesma seja realizada em ambientes, de preferência, com ventilação natural e mantendo a distância mínima determinada pelas autoridades da área da saúde;

• Orientação aos moradores para que, durante esse período, não utilizem as áreas de lazer, playground, brinquedoteca, academia, etc.;

• Orientação aos moradores para que, durante esse período, não realizem qualquer tipo de evento no salão de festas, evitando fazer reuniões festivas, inclusive nas unidades privativas;

• Orientação aos moradores para que restrinjam o uso dos elevadores a uma pequena quantidade de pessoas por cabine;

• Orientação aos moradores para que tomem cuidados com o manuseio do lixo, acondicionando-o em sacos de forma adequada;

• Orientação aos moradores para que as crianças, que são consideradas grandes transmissoras do coronavírus, brinquem preferencialmente em casa, evitando as áreas comuns;

• Orientação aos moradores que sejam confirmados como portadores da doença Covid-19, ou que apresentem sintomas, para que permaneçam em isolamento e, caso seja necessário transitar pelas áreas comuns, que o faça com o uso de máscaras;

• Instalação de álcool em gel em áreas estratégicas: porta dos elevadores, portaria, acessos principais e banheiros sociais; esses últimos incluindo sabonete e papel toalha;

• Avaliar medidas para proibir ou minimizar a rotatividade de serviços delivery nas áreas internas do condomínio;

• Afastar temporariamente funcionários que apresentem sintomas da doença Covid-19;

• Orientação à equipe da limpeza para uma melhor e mais frequente higienização das superfícies e objetos que são tocados com regularidade (maçanetas, botões de elevadores, corrimãos, etc.);

• Orientação à equipe da limpeza para o uso obrigatório de luvas no manuseio do lixo, lembrando que a doença pode ser contraída pelo contato com as fezes;

• Evitar a realização de obras ou outros serviços nas áreas comuns do prédio nesse período. Recomendamos, por fim, que o síndico assuma a função delegada de Líder de sua comunidade condominial, tomando as providências necessárias e urgentes que o momento recomenda, buscando adotar procedimentos que visem minimizar, dentro de seu ambiente condominial, a disseminação dessa doença.