Cidades Seca no Meia Ponte já impacta produtor da Região Metropolitana de Goiânia Nível crítico 3 obrigou setor a reduzir captação em 50%. Representantes dizem que nova redução pode paralisar produções, mas confiam em medidas de mitigação

O setor produtivo da Região Metropolitana de Goiânia que depende do Rio Meia Ponte já sente os impactos da baixa vazão do manancial. Obrigados a reduzir a captação em 50%, indústria e agropecuária passaram a adotar estratégias que incluem a redução de suas produções. Com previsão de chuva apenas para a segunda quinzena de outubro, representantes dizem que um novo cor...