Cidades Seca grave cresce e afeta 50% de Goiás Monitoramento da Agência Nacional de Águas reforça percepção geral de rios, reservatórios de usinas e pastos secos no Estado

A seca grave avança e afeta ao menos metade de Goiás. É o que deve revelar o novo boletim da Agência Nacional de Águas (ANA) que acompanha o andamento da estiagem no Brasil. Uma análise visual do diagnóstico indica no mínimo 50% do Estado no parâmetro ruim. No relatório referente a junho, divulgado no mês passado, 40,54% do território goiano estavam na condição de seca grave. Por todo o Estado, há relatos de rios secando. Os muitos dias s...