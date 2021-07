Cidades Seca grave atinge 40% de Goiás Território corresponde a 136 mil quilômetros quadrados (km²) do Estado. Regiões mais afetadas são a Sudeste e extremo Oeste. Período chuvoso volta só em outubro

Com, no mínimo, dois meses de seca pela frente, 40,54% do território goiano já enfrenta seca grave ou extrema. Isso representa 136 mil quilômetros quadrados (km²) do Estado. É o que apontam dados do último mês de maio tabulados pelo Monitor da Secas, da Agência Nacional das Águas (ANA). No Estado, o período chuvoso começa apenas em outubro. A região mais afetada de Goiás, até ...