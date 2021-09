O Sebrae Goiás segue até às 23 horas do dia 3 de outubro com inscrições abertas para selecionar até 25 startups e projetos inovadores, criados de forma individual ou em equipe em seu programa de pré-aceleração para startups. O programa terá início em 08 de outubro e segue até 08 de dezembro de 2021, a iniciativa será realizada de maneira 100% on-line e gratuita.

A iniciativa visa contribuir com o desempenho de modelos de negócios inovadores. Os grupos terão aulas sobre técnicas de validação de problemas, gestão de pessoas, finanças e captação de recursos.

Entre as atividades será ofertada a capacitação imersiva, através de diversas ações: palestras, webinars, mentorias, conteúdos e treinamento, com a ajuda de instrutores e mentores capazes de partilhar suas experiências aos novos empreendedores.

Além disso, as equipes com melhor desempenho ao longo do programa apresentarão suas startups para potenciais investidores, o que ocorrerá no evento final, que será realizado no formato de Demo Day.

Para se inscrever e conferir mais detalhes do projeto basta clicar aqui.

Serviço

Evento: Programa de pré-aceleração para startups Sebrae Goiás - Ciclo 2021 – remoto e gratuito

Período: 08/10 a 08/12 de 2021

Inscrições: até dia 03/10, às 23h