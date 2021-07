Cidades Sebastião Tejota recebe alta após uma semana internado para tratamento da Covid-19 O vice-governador de Goiás, Lincoln Tejota, comemorou a alta do pai: “Graças a Deus ele não teve maiores complicações porque já havia tomado a primeira dose da vacina. Protejam-se”

O Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) e ex-presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Sebastião Tejota, de 61 anos, recebeu alta médica neste domingo (11). Ele estava internado desde o dia 3 deste mês em um hospital particular de Goiânia, após ser diagnosticado com Covid-19. Em sua conta no Twitter, o vice-governador de Goiás, Lincoln ...