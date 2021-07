Cidades “Se você não vacinar, não entra no Cabaré”, diz Leonardo ao tomar 2ª dose de vacina Cantor recebeu reforço do imunizante na manhã desta terça-feira (27), em Goiânia

O cantor Leonardo, de 57 anos, recebeu a 2ª dose da vacina contra a Covid-19 na manhã desta terça-feira (27), em Goiânia. Flagrado pela TV Anhanguera, ele brincou sobre a vacina e fazendo referência ao show, disse que quem não se vacinar, não entra no Cabaré. Em dezembro do ano passado chegou a ser diagnosticado com a Covid-19 e se isolou em São Paulo até se recuperar p...