Cidades Se Pazuello sair, inquérito do STF sobre suas ações na pandemia deve ir para primeira instância O inquérito contra ele foi aberto por Lewandowski após pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República) para apurar se o ministro foi omisso em relação à crise sanitária de Manaus no começo de janeiro

Caso seja confirmada a saída do general Eduardo Pazuello do Ministério da Saúde, o inquérito contra ele em curso no STF (Supremo Tribunal Federal) deve ser remetido à primeira instância. A tendência é que vá para a Justiça Federal do Distrito Federal. A investigação está sob responsabilidade do ministro Ricardo Lewandowski. O envio do caso ao primeiro grau deve o...