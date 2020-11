Cidades “Se existe céu, meu pai está lá”, afirma Zezé no velório do pai Francisco Camargo Cantor chegou ao cemitério Jardim das Palmeiras no final desta manhã. Ele estava acompanhado da mãe e esposa de Francisco, Helena Camargo

Atualizada às 13h01. No início da tarde desta terça-feira (24), o cantor, compositor e um dos filhos de Francisco José Camargo, Zezé di Camargo, falou sobrea importância do pai em sua vida e contou que ainda não conseguiu chegar perto do caixão. “Se existe céu meu pai está lá”. Zezé contou que ontem precisou ir para São Paulo, pois tinha um compromisso. No...