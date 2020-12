Cidades Se algum de nós exagerou, foi no afã de buscar solução, diz Bolsonaro sobre tensões envolvendo vacina Após uma série de discursos em que criticou prefeitos e governadores que adotaram medidas restritivas de circulação, o presidente disse que todos estão juntos na iminência de apresentar "uma alternativa concreta de nos livrarmos deste mal"

Depois de meses de enfrentamento com governadores por causa de medidas adotadas no enfrentamento da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) mudou de tom e, nesta quarta-feira (16), disse que, se alguém extrapolou, foi com boa intenção. Em cerimônia no Palácio do Planalto para o lançamento oficial do plano nacional de imunização contra o coronavírus, Bolson...