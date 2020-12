Cidades SBI apresenta a Ailton Benedito 44 estudos sobre ineficácia de medicamentos contra a Covid-19 Ato da Sociedade Brasileira de Infectologia foi uma resposta a um pedido do procurador, que requisitou esclarecimentos à SBI depois que a entidade divulgou uma nota técnica desaconselhando o uso da cloroquina e outros remédios contra a doença

A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) encaminhou ao procurador bolsonarista Ailton Benedito, do Ministério Público Federal (MPF) em Goiás, uma lista com 44 estudos científicos e seis documentos com diretrizes de organismos internacionais que demonstram a ausência de comprovação científica no uso de qualquer medicamento no tratamento precoce da Covid-19. O ato f...