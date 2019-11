Cidades Sargento temporário do Exército morre ao se desequilibrar e cair em rio de Jataí Testemunhas contaram que Henrique Cipriano Narciso estava com amigos em cima de pedras tirando fotografias quando tentou mudar de posição e caiu

Um sargento temporário do Exército Brasileiro, de 22 anos, morreu na manhã deste domingo (17), após cair e se afogar no Rio Claro, em Jataí, na Região Sudoeste do Estado. Testemunhas contaram que Henrique Cipriano Narciso estava com amigos em cima de pedras tirando fotografias quando tentou mudar de posição, se desequilibrou e caiu. Durante a queda, ele teria batido...