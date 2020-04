Cidades Sargento do Corpo de Bombeiros é morto a tiros em Itumbiara Wesley Rodrigues dos Santos, de 47 anos, foi atingido por pelo menos 6 tiros, 4 no rosto e 2 no tórax

A Polícia Civil investiga o assassinato de um sargento do Corpo de Bombeiros em Itumbiara, na Região Sul de Goiás. Wesley Rodrigues dos Santos, de 47 anos, estava de folga na noite desta terça-feira (21) e em frente a uma distribuidora de bebidas no Setor Dona Marolina quando foi atingido por pelo menos 6 tiros, 4 no rosto e 2 no tórax. O suspeito do crime chegou...