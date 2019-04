Vida Urbana Sargento da Rotam reage a assalto e é morto em Aparecida de Goiânia; veja vídeo José Pereira da Silva, de 44 anos, policial estava de motocicleta e a caminho do trabalho quando foi abordado pelos suspeitos

Um sargento da equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) morreu durante um assalto, na manhã desta quarta-feira (17), na Rua 5, no setor Chácara São Pedro, em Aparecida de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, José Pereira da Silva, de 44 anos, estava de motocicleta e a caminho do trabalho. A corporação informou ainda que a vítima foi abordada por do...