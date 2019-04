Vida Urbana Sargento da Rotam é morto a tiros em Aparecida de Goiânia; veja vídeo José Pereira da Silva, de 44 anos, policial estava de motocicleta e a caminho do trabalho quando foi abordado pelos suspeitos

Atualizada às 9h39. Um sargento da equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) morreu durante uma tentativa de assalto, na manhã desta quarta-feira (17), na Rua 5, no setor Chácara São Pedro, em Aparecida de Goiânia. O crime foi registrado por câmeras de seguranças. As imagens mostram quando José Pereira da Silva, de 44 anos, e a namorada, de c...