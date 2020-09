Cidades Sargento da PM morre de Covid-19 em Goiânia Em nota, a Polícia Militar de Goiás lamentou a perda e se solidarizou com familiares e amigos

O 2º Sargento da Polícia Militar de Goiás, José Dias de Sousa, de 84 anos, morreu neste domingo (6), vítima da Covid-19. O militar da reserva estava internado no Hospital São Lucas, em Goiânia. Segundo a corporação, o enterro será no Cemitério Santana, também na capital, ainda sem horário definido. Em nota, a PMGO lamentou a perda e se solidarizou com familia...