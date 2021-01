Cidades Sargento da PM é assassinado a tiros por dupla de moto em Jaraguá Crime ocorreu próximo de hotel onde o militar estaria morando. Garupa de motocicleta fez vários disparos contra vítima

O terceiro sargento da Polícia Militar de Goiás (PM-GO), Jorlo Alves de Araújo, de 48 anos, foi assassinado com diversos tiros no centro de Jaraguá, cerca de 120 km de Goiânia, na noite desta sexta-feira (8). Os criminosos estavam em uma motocicleta e os disparos foram feitos pelo garupa. A Polícia Civil de Goiás (PC-GO) investiga o caso. No momento em que...