Cidades Sargento bombeiro é condenado por embolsar taxas de vistoria Agente foi condenado por peculato, após série de golpes contra contribuintes que faziam o pagamento diretamente a ele

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou um sargento do Corpo de Bombeiros por embolsar taxas de vistoria em cidades do meio-oeste do Estado. A Corte atribuiu ao bombeiro o crime de peculato. As informações foram divulgadas pelo site do Tribunal de Santa Catarina. De acordo com o processo, em 2013, o sargento realizou diversas vistorias em empresas e edif...