Cidades Sarampo avança para o interior em São Paulo Pelo menos 25 municípios já têm casos registrados

Depois de atingir o litoral, a capital e municípios da Grande São Paulo, o surto de sarampo avança pelas cidades do interior paulista. Ontem, a Vigilância Epidemiológica de Presidente Venceslau, no extremo oeste do Estado, confirmou o primeiro caso na região.A doença foi registrada em uma criança de três anos, que recebeu atendimento médico e passa bem. Na terça-feira...